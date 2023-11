Il sindacalista Alessandro Pinti spiega le motivazione per le quali aderiranno allo sciopero di venerdì 17 Novembre

“Al gradimento dei cittadini fa riscontro quello della classe politica che, tuttavia, non è conseguenziale agli attestati di stima che ci conferisce. Infatti, e spiace doverlo evidenziare, nella Manovra finanziaria 2024 le misure a sostegno dei Vigili del fuoco sono praticamente inesistenti rispetto alle reali necessità! Leggendo il DDL di Bilancio n. 926, che si appresta a essere varato, possiamo individuare risorse, peraltro insufficienti, per i mezzi, attrezzature e le infrastrutture del Corpo e poco altro ancora”. A dichiararlo è Alessandro Pinti, Segretario Generale della UIL PA VVF.

“La verità – spiega Pinti -, è che a causa dei mutamenti climatici in atto, che amplificano la frequenza e l’intensità degli effetti dei fenomeni atmosferici, gli interventi dei Vigili del fuoco stanno drammaticamente trasformandosi da straordinari in ordinari e, a causa delle criticità del Corpo, mai affrontate seriamente dalla politica, se non si interviene immediatamente c’è il fondato rischio che a farne le spese saranno i nostri concittadini”.

“Anche recentemente – rincara la dose il sindacalista -, abbiamo ricevuto attestati di stima dai vertici di Palazzo Chigi ma, purtroppo, leggendo il DDL di Bilancio 2024 non troviamo risposte efficaci alla deriva in cui versa il Corpo, e alle giuste rivendicazioni del personale, sul tema del rinnovo contrattuale, defiscalizzazione accessori straordinari, risorse per le modifiche ordinamentali, tanto per citare le priorità”.

“Occorre potenziare l’organico del Corpo modificando l’attuale sistema di reintegro del turn-over, così come serve dare seguito ai progetti di legge delle attuali forze di maggioranza per portare a compimento la previdenza dedicata avviata con legge di bilancio 2022, la sistemazione dei coefficienti di trasformazione, l’anticipo dei 6 scatti, istituto che ci vede ancora indietro rispetto al restante personale in divisa” chiosa il Segretario.

“Comprendiamo che anche altri settori del Paese meritino rispetto e attenzione, ma qui stiamo parlando di sicurezza, della tutela della vita degli Italiani” aggiunge come un fiume in piena il sindacalista che conclude “E’ per tutte queste ragioni, e per altre ancora, che, come UIL PA Vigili del Fuoco, aderiamo alla giornata di sciopero per il prossimo 17 novembre”, ricordando che “quando scioperano i Vigili del Fuoco il servizio è comunque garantito, mentre laddove sono previste trattenute sullo stipendio, queste risorse confluiscono nelle casse dell’Opera Nazionale di Assistenza dei Vigili del Fuoco, segno tangibile di un reale contributo sociale attraverso un sistema di autotassazione”.