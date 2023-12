Il 30enne alla guida è stato trasportato con codice di media gravità al Bufalini di Cesena. Coinvolta anche un’altra vettura, ma senza conseguenze per altre persone

Pericoloso incidente all’alba di venerdì 15 dicembre, in via Canale Molinetto, tra Punta Marina e Ravenna. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, sono state due auto che viaggiavano verso la città. In seguito all’urto, una delle due vetture, una Fiat Punto, è carambolata sul muretto ed è poi volata nei campi, ribaltandosi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco. Il 30enne alla guida della vettura è stato trasportato in Ambulanza, con codice di media, all’Ospedale Bufalini di Cesena. Illese invece le due persone che si trovavano all’interno dell’altra auto.