Progetto da 60mila euro

Sistemare e migliorare l’area cortilizia del centro giovani Valtorto, in via Faentina 216, a Fornace Zarattini, danneggiatasi a seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio, è l’obiettivo di un progetto del valore di 60mila euro approvato dalla giunta comunale nella seduta di ieri, venerdì 15 dicembre. L’intervento sarà finanziato grazie a una donazione della Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna e della National Italian American Foundation. Si prevede di realizzare i lavori in primavera.

“Il Valtorto – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – è uno spazio di aggregazione giovanile e un luogo di partecipazione, socialità e incontro per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, la cui area cortilizia è utilizzata per lo svolgimento di molte attività laboratoriali e ludico-sportive. Per questo l’intervento è assolutamente indispensabile e mira sia a ripristinare condizioni di completa sicurezza che a potenziare le possibilità di fruizione dell’area da parte di ragazzi e ragazze”.

Sono quindi previsti: la demolizione e il rifacimento delle porzioni di marciapiede e recinzione degradate, la posa di pavimentazione per esterni per la realizzazione di un campo da mini basket; la fornitura e la posa in opera di un canestro da basket e altri lavori di finitura.