Pronto per il collaudo il nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del CTO, in dirittura d’arrivo la gara per la sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a led

A Russi e frazioni sono stati completati i lavori programmati dal Comune per il 2023 con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica e contenere i costi a carico dell’Ente, a fronte dei costanti aumenti. A tal fine è stata data una forte spinta ai processi di innovazione.

Interventi sull’impiantistica

Nel corso del 2023, con un investimento di 90 mila euro finanziato dall’Unione Europea con il bando Next Generation EU (poi confluito nel PNRR), sul tetto del Centro tecnico operativo comunale (CTO) in vicolo Carrarone 8/1 è stato installato un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico.

L’impianto ha una potenza totale pari a 51.660 kW ed è in grado di una produrre all’anno energia per 58 107.79 kWh, derivante da 126 moduli che occupano una superficie di circa 246 metri quadri. In precedenza la produzione di energia elettrica era per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzavano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Il collaudo, a cura di Enel, è previsto entro fine dicembre.

Negli alloggi popolari in Via Trieste, il Comune di Russi ha partecipato alla realizzazione della sostituzione della caldaia esistente con nuova caldaia a condensazione per l’importo di circa 24 mila euro.

Interventi sull’illuminazione pubblica

Come previsto è stata inoltre bandita la gara per arrivare nel 2024 alla sostituzione su tutto il territorio comunale dell’illuminazione pubblica con lampade integralmente a led, intervento che consentirà di abbattere i consumi di ben il 62%. E’ attualmente in corso la valutazione delle offerte pervenute e l’aggiudicazione è attesa, in linea con le tempistiche previste dall’Amministrazione comunale, entro la fine del 2023.

In termini ambientali la riqualificazione dell’illuminazione pubblica porterà ad una riduzione dei consumi di energia pari a 155.40 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) e ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 236.68 tonnellate annue.

La gara prevede un contratto di performance energetica EPC (Energy Performance Contract). Attraverso questa modalità, il fornitore di servizi energetici si assume la responsabilità di identificare, implementare e garantire il raggiungimento di risparmi energetici predeterminati. Ciò avviene attraverso l’implementazione di misure di efficienza energetica, l’installazione di tecnologie più efficienti o altre azioni finalizzate al risparmio energetico. L’affidamento permetterà quindi, per il futuro, significativi risparmi e politiche energetiche molto più equilibrate e in linea con l’ambiente.

In parallelo a Russi sono stati completati i lavori di sostituzione integrale dell’illuminazione pubblica in Via Cantimori, mentre sono stati affidati quelli relativi al rifacimento dell’illuminazione in Via P. Gobetti sempre con tecnologia led (gli interventi saranno realizzati entro la primavera 2024). Sempre nel 2023 sono stati realizzati altri importanti interventi sull’illuminazione con sostituzione di armature obsolete/fulminate con nuove a led, sistemazione di dispositivi di accensione/spegnimento dell’illuminazione e di centralina semaforica per un valore complessivo di 30 mila euro.

Anche nell’impiantistica sportiva (campo da calcio di Godo e Campo da calcio F. Ghigi di Russi) sono stati effettuati interventi di integrazione/sostituzione dell’illuminazione esistente con nuove armature a tecnologia led e interventi sulla linea elettrica per razionalizzare e ridurre i consumi.

Nei mesi scorsi, infine, in concomitanza con i lavori di riqualificazione stradale nelle frazioni, a Godo (nelle vie Bellini, Rossini, Puccini, Sauro e Verdi) è stata posata nel terreno la condotta per il futuro interramento della rete di pubblica illuminazione. Anche a San Pancrazio, sempre in concomitanza con i lavori di riqualificazione delle banchine stradali delle vie dell’Artigianato e Naldi, è stata migliorata l’illuminazione pubblica.