Brutto incidente all’incrocio fra la via Cella e via Trova

Grave incidente attorno a mezzogiorno della vigilia di Natale a San Bartolo. Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, all’incrocio fra la via Cella e via Trova, un’auto si è scontrata violentemente con un furgoncino.

Nel brutto impatto ad avere la peggio è stato un anziano ottantenne, alla guida dell’auto, una Fiat Panda, che è stato estratto dai Vigili del Fuoco, intervenuto sul posto assieme ai sanitari del 118, e trasportato in eliambulanza in gravi condizioni all’Ospedale Bufalini di Cesena.