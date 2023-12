Consegnato l’assegno di 1000 €, raccolti durante il trofeo “Josianne Tchameni”, ai ravennati che hanno subito danni causati dagli eventi atmosferici

Nell’ambito della VI edizione del progetto “Grazie Babbo Natale” svoltasi nella mattinata di sabato 23 dicembre in via Grado 30, alla presenza della presidente dell’ACER, Lina Taddei, dell’assessore al volontariato Federica Moschini, del presidente della Consulta del Volontariato, Giovanni Morgese, del commissario superiore Eralda Baravelli in rappresentanza del comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, c’è stata l‘inaugurazione ufficiale con taglio del nastro dello “Sportello del sorriso” in servizio per la città da quattro anni con la sorpresa dell’insegna in onore alla cofondatrice dell’associazione Il Terzo Mondo ODV.

Il presidente dell’associazione Tchameni Tchienga Charles ha colto l’occasione per consegnare ufficialmente l’assegno di 1000 €, somma raccolta durante la sesta edizione del trofeo “Josianne Tchameni”, ai ravennati che hanno subito danni causati dagli eventi atmosferici.

All’inaugurazione hanno partecipato anche i cittadini solidali 2023 nominati dalla Onlus: Cristiana Cavalcoli, Loredana Mordenti, Fabio Marzufero, il prete Don GiGi della parrocchia San Pier Damiano che ha benedetto l’evento, le famiglie e i loro bambini.

La cerimonia si è conclusa con lo scambio di doni per la felicità di tutti i presenti.

Babbo natale dopo l’inaugurazione ha proseguito con la consegna di regali di Natale ai bimbi e proseguirà anche domani dalle 11:00 alle 15:00.

Ringrazio profondamente tutti i presenti e tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa opportunità. Senza una società civile aperta e collaborativa tutti ciò non sarebbe mai accaduto.

Grazie ai volontari e volontarie che senza sosta si mettono gratuitamente sempre a disposizione del prossimo.

In fine ringrazio la mia famiglia per l’appoggio e soprattutto per la pazienza.

“ Il sorrido di un bambino è per noi un punto di crescita”.