Medri si è complimentato per il delicato e importante lavoro diplomatico, soprattutto in questo difficile momento storico

Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato Sergio Barbanti Ambasciatore d’Italia in Israele.

L’ambasciatore in questi giorni era a Cervia per festeggiare il Natale, luogo che ama particolarmente in quanto la famiglia di origine da parte del padre è di Castiglione di Cervia.

Il Sindaco si è complimentato con l’Ambasciatore per il suo delicato e importante lavoro diplomatico, soprattutto in questo difficile momento storico.

Sergio Barbanti

Sergio Barbanti è nato a Milano il 28 agosto 1957 e consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Roma nel 1985. Entra in carriera diplomatica nel 1987 e prende servizio alla Direzione generale affari economici. Dal 1990 svolge il suo primo incarico all’estero l’ambasciata d’Italia ad Harare, nello Zimbabwe, fino al 1994, anno in cui prende servizio all’ambasciata d’Italia a Washington DC.

Nel 1998 fa rientro alla Farnesina, alla Direzione generale Affari politici, fino al 2002, quando assume servizio in qualità di consigliere diplomatico del ministro per la Funzione Pubblica. Dal 2004 presta servizio in qualità di console generale all’ambasciata d’Italia a Madrid. Dal 2009 è ambasciatore l’ambasciata d’Italia a Podgorica, nel Montenegro. Nel 2013 fa rientro a Roma per prestare servizio all’Ispettorato generale del ministero e degli uffici all’estero, fino al 2017, anno in cui assume in qualità di ambasciatore d’Italia a Vienna. Dal primo ottobre 2021 è ambasciatore d’Italia a Tel Aviv.