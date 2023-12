Lo spazio è stato preso in affitto da Trenitalia SpA dopo lo spostamento dell’attività commerciale nella vecchia sala d’aspetto

Sarà la vetrina promozionale del territorio dell’Unione della Romagna Faentina lo spazio una volta adibito a edicola nell’atrio della stazione ferroviaria di Faenza. Nei giorni scorsi il Comune di Faenza ha regolarizzato l’accordo contrattuale con la proprietà, Trenitalia, per l’affitto dello spazio che verrà adibito a vetrina ospitando immagini e informazioni del territorio di Faenza e i suoi dintorni, nell’ottica di valorizzare la città come destinazione turistica. Da diversi anni l’attività commerciale aveva lasciato lo spazio che si trova di fronte alle biglietterie trasferendosi in una delle sale d’aspetto della stazione ferroviaria di Faenza e lasciando per anni la serranda abbassata.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo con Trenitalia Spa – commenta l’assessore Massimo Bosi – raccogliendo il mandato che il Consiglio Comunale aveva espresso all’unanimità nel 2016 con una mozione sull’accoglienza turistica, abbiamo preso contatti con FSE fin dai primi mesi del nostro mandato per utilizzare gli spazi all’interno della stazione ferroviaria. Essendo posizionata al crocevia tra Bologna, Rimini, Ravenna e Firenze, infatti gode di enormi potenzialità: non possiamo farci sfuggire l’occasione di attirare potenziali turisti che oggi transitano solo poche ore nella nostra città.”

Nello spazio l’amministrazione userà iconiche del territorio faentino legate alla ceramica, al paesaggio rurale, i borghi e il centro storico, in grado di evocare emozioni e attirare l’attenzione di turisti italiani e stranieri.