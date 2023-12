Domenica 7 gennaio 2024, dalle ore 16.30, partenza e arrivo presso piazzetta Dante a Russi

Il 1° gennaio ricorre la Giornata mondiale della Pace contro tutti i conflitti in atto in ogni parte del mondo. Negli ultimi anni questa giornata ha acquisito un significato non solo simbolico, perché oggi più che in passato il valore del rispetto fra i popoli necessita di una presa di posizione forte da parte di tutta comunità civile. Russi non fa eccezione.

Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 16.30, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata per la Pace. Dopo la partenza da piazzetta Dante, il percorso toccherà piazza Farini (con passaggio davanti al Municipio), piazza Gramsci, via Trieste, giardini pubblici, via Trento, corso Farini (con passaggio sotto porta Nova), via Maccabelli, piazza Farini e rientro in piazzetta Dante.

A seguire interverranno la Sindaca Valentina Palli, Don Luca Ravaglia, i bambini della Parrocchia Sant’Apollinare di Russi, il Consiglio Islamico di Russi, il Comitato per la Pace e alcune Associazioni e Sindacati locali. Intermezzi musicali a cura del Maestro Italo Balducci.

Si invitano i cittadini a partecipare numerosi con le bandiere della pace (se possibile), per condividere questo importante momento di riflessione e fraternità.

L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.