Confermata la ripartizione dei migranti tra Lombardia (112) Toscana (112) ed Emilia Romagna (112)

Si è conclusa poco fa al Pala De André l’ultima riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa con tutta la macchina organizzativa per l’arrivo domani mattina previsto per le ore 8 circa a Porto Corsini (banchina Terminal Crociere) della nave ONG GEO Barents di Medici senza Frontiere con 336 migranti a bordo di cui 34 minori e tra questi 27 non accompagnati.

Età e nazionalità dei naufraghi

Sono varie le nazionalità dei naufraghi:

Bangladesh 166

Siria 112

Pakistan 32

Egitto 12

Nord Sudan 5

Palestina 2

Sri Lanka 1

Yemen 1

Sud Sudan 1

Senegal 1

Nigeria 1

India 1

Eritrea 1

Sono 16 i nuclei familiari a bordo nave mentre l’età dei migranti a bordo esclusi i minori oscilla tra i 18 – 34 anni e 35 – 59 anni.

Arrivo e ripartizione

“Saranno fatti scendere dalla nave – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – prima coloro che hanno priorità di trattamento per varie patologie tra cui una donna in gravidanza, poi i minori non accompagnati, i nuclei familiari e coloro che hanno casi di scabbia (65) già in trattamento farmacologico a bordo nave.”

Confermata la ripartizione dei migranti tra Lombardia (112) Toscana (112) ed Emilia Romagna (112). I trasferimenti avverranno da Porto Corsini con mezzi della Croce Rossa Italiana fino al Pala De André dove avverranno tutte le operazioni sanitarie e di polizia.

Sono stati allestiti 6 laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per fotosegnalamento ed altri adempimenti di polizia, un’area ristoro e spazi per brandine in quanto si prevede che si andrà avanti per tutta la notte ed anche per gran parte della giornata del 4 gennaio.

I trasferimenti avverranno con pullman verso le varie località di destinazione, compresi i minori non accompagnati che, con personale della Croce Rossa Italiana, saranno destinati in quota parte tra Lombardia ed Emilia Romagna, esclusa Ravenna che già ha accolto i minori giunti nei precedenti sbarchi.