Avvisato il 112

Il 2024 è iniziato con una serata terrificante per un ragazzo che, come racconta la compagna sui social, stava facendo una passeggiata col suo cagnolino di nome Diesel, al guinzaglio, nel parco Baronio.

Tutto procede serenamente finché, a un centro punto, due cani, stando al racconto della ragazza si tratterebbe di due pitbull, liberi, hanno aggredito il cane del ragazzo il quale si è subito gettato in mezzo per proteggere il suo cagnolino rimanendo ferito.

La ragazza racconta inoltre che i proprietari, due ragazzi sulla trentina probabilmente stranieri “solo sentendo le urla disperate del mio compagno e il pianto lancinante del mio cane, si sono avvicinati e poi sono scappati”.

Il cagnolino è stato portato alla clinica veterinaria San Gaetanino ed è stato avvisato anche il 112. Per fortuna Diesel, il cagnolino, non ha subìto danni irreparabili, con antibiotici e antinfiammatori dovrebbe star bene nel giro di pochi giorni. Il ragazzo, scrive la compagna, ha “un bel buco sulla mano, ma la cosa peggiore è che lo shock è stato davvero forte e deve metabolizzare quanto accaduto”.

“Tramite questo messaggio – scrive -, non solo vorrei provare a risalire a queste persone per denunciarle, ma anche avvisare le persone che frequentano la zona che si aggirano questi tizi con cani pericolosi sciolti (e non utilizzo questo aggettivo in quanto pitbull, perché non è la razza a pregiudicare un cane, ma il modo in cui i proprietari riescono a gestirli e crescerli). Se non sono capaci di essere persone civili e responsabili, figuriamoci se potrebbero mai crescere in modo consono altri essere viventi”.