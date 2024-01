La 41enne, seguita dai servizi sociali, è accusata di omicidio. Il marito non si sarebbe accorto di nulla, mentre i vicini hanno sentito gridare la piccola

Grande sgomento a Ravenna per la tragedia consumatasi questa mattina in una palazzina di via Dradi, dove una donna si è gettata dal nono piano trascinando con sè la figlia di 6 anni e il cane. La piccola è rimasta uccisa, così come l’animale, mentre la donna è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile, la 41enne si sarebbe buttata dal ponteggio allestito nel palazzo dove abitava. I vicini avrebbero sentito gridare la piccola di 6 anni, prima del terribile tonfo a terra. Il marito della donna, che si trovava in casa, è stato ascoltato dagli inquirenti, ma non si sarebbe invece accorto di nulla.

La madre, ancora ricoverata all’Ospedale Bufalini, è stata arrestata con l’accusa di omicidio pluriaggravato e uccisione di animali. Il fascicolo è stato aperto dal pm Stefano Sangiotti. A quanto pare, la donna era seguita dai servizi sociali.

In un post sul proprio profilo Facebook, scritto poco prima di compiere l’estremo gesto, la 41enne aveva lanciato una confusa invettiva, “Perché ho dovuto farlo?”, contro familiari e diverse altre persone, forse anche nei confronti degli stessi servizi sociali. Non risulta però che avesse presentato denunce.

Cordoglio anche del Sindaco de Pascale per la tragedia: “Apprendo con sgomento e tanta tristezza della terribile tragedia che ha colpito questa mattina la nostra città. Per circostanze in via di accertamento una donna, al momento ricoverata al Bufalini, si è gettata dal nono piano con sua figlia, la quale è deceduta nell’impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari e le forze dell’ordine. Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità”.