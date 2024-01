Nella chiesa dei Cappuccini di Faenza le esequie del politico venuto a mancare la notte del 3 gennaio

Non è bastata la chiesa del Santissimo Crocefisso dei frati Cappuccini di Faenza a contenere i tantissimi che hanno voluto portare, martedì 9, l’ultimo saluto a Pier Antonio Rivola, già consigliere comunale, assessore regionale ed ex presidente del Mic, scomparso nella notte di mercoledì 3 gennaio all’età di 80 anni. Alla funzione religiosa, officiata da Padre Filippo Aliani, moltissimi i rappresentanti della società civile e i politici che non hanno voluto mancare e che hanno assiepato la chiesa lungo via Canal Grande.

Oltre ai familiari, la moglie Renata e i figli Roberto e Massimo, anche moltissimi amici e conoscenti; tra le presenze istituzionali invece il sindaco Massimo Isola e il vicesindaco Andrea Fabbri, con parte della giunta manfreda, l’ex senatore Stefano Collina, l’ex governatore della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, la consigliera regionale Manuela Rontini, l’avvocato Pietro Baccarini, il mondo della cooperazione e dell’imprenditoria locale e tantissimi dipendenti del museo internazionale delle ceramiche, tra i quali la direttrice Claudia Casali, oltre a tante persone che conoscevano personalmente Pier Antonio Rivola.