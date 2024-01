Nel ricordo del Presidente fondatore scomparso lo scorso anno, Salvatore Trigona

La So.San. Odv Lions nel segno del Presidente fondatore scomparso lo scorso anno Salvatore Trigona, festeggia i suoi 20 anni di solidarietà sanitaria in Italia e nel mondo.

Sabato 13 gennaio nella sala Consigliare del Comune di Ravenna, si è tenuto un incontro per celebrale il ventennale dell’associazione.

L’evento è stato caratterizzato dall’intervento del presidente nazionale So.San. Francesco Pira, che insieme alla socia Alessandra Maltoni ha presentato il volume dei 20 anni di attività dell’associazione, del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del vice governatore del distretto 108A Mario Boccaccini e delle massime autorità lionistiche.

Durante l’evento inoltre sono stati consegnati gli attestati di Benemeranza, alla memoria del presidente Salvatore Trigona e per le attività svolte in Missione ai soci e alle socie volontari.

“È stato un momento importante – ha dichiarato il presidente nazionale So.San prof. Francesco Pira – per celebrare i 20 anni di attività con missioni nel mondo e in Italia, di solidarietà sanitaria. Medici volontari della So.San hanno raggiunto vari Paesi dove era necessaria la loro opera ed i risultati sono stati eccellenti. Nell’anno appena trascorso la So.San ha dato il suo supporto in Marocco e nell’Isola di Pantelleria in Sicilia per dare assistenza ai migranti sbarcati, grazie ad una convenzione con il Ministero della Salute e il Distretto Lions 108 YB. I Centri So.San lavorano in varie regioni d’Italia per dare assistenza a chi ha bisogno. Nel 2024, sempre grazie ad una nuova convenzione che andremo a stipulare con Ministero e Distretto Lions Sicilia, per dare il nostro apporto nell’Isola di Lampedusa. È stato un momento importante – ha concluso il presidente Pira- per ringraziare chi ci è stato vicino e per ricordare il presidente fondatore Trigona che ha speso buona parte della sua vita per l’associazione”.