Ha ricevuto gli auguri del sindaco Nicola Pasi e dell’assessora Valentina Modena

Il 23 dicembre 2023 ha raggiunto la veneranda età di cent’anni la signora Nunziata Manitta, ospite della casa di riposo «San Rocco» di Fusignano.

Di origini siciliane, è nata a Randozzo in provincia di Catania il 23 dicembre 1923; insieme al marito e ai figli si è trasferita negli anni Settanta a Conselice, dove ha lavorato come bracciante agricola per anni. Ha vissuto fino all’età di 98 anni nella propria abitazione e dal 2022 è accolta presso la residenza per anziani di Fusignano.

ha festeggiato il suo centesimo compleanno attorniata dai figli Alfio e Concetta, dai nipoti e bisnipoti, e ha ricevuto la visita del sindaco Nicola Pasi e dell’assessora Valentina Modena, che le hanno portato gli auguri di tutta la cittadinanza.