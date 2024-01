Attivo dal 1989 e si occupa di progetti di solidarietà in Brasile

Il Comitato São Bernardo, cui anche il Comune di Lugo aderisce, si è riunito nella sede comunale in Rocca per fare il punto sulle attività presenti e future.

Il Comitato è attivo dal 1989 e si occupa di progetti di solidarietà in Brasile nella zona di São Bernardo Do Campo dove è attiva la missione di suor Daniela Bonello. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Davide Ranalli e l’ex sindaco Maurizio Roi che è stato in passato presidente del Comitato e più volte è stato in Brasile per partecipare ad attività solidali.

Recentemente è uscito il libro “Il Comitato São Bernardo, la solidarietà e lo sguardo sul mondo” che verrà presto presentato anche a Lugo dopo l’anteprima di Imola. In città si può sostenere il Comitato e richiedere informazioni sulla sua attività anche al negozio del commercio equo e solidale Chicco di Senapa, in corso Garibaldi 23/1.