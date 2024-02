Inaugurato sabato 3 febbraio alla presenza dell’Assessora Monica Grilli

Sabato 3 febbraio 2024, la Pubblica Assistenza di Russi, alla presenza dell’Amministrazione comunale, ha inaugurato davanti alla propria sede (sita in piazza Farini, 37) un nuovo Fiat Doblò, mezzo che va a sostituirne uno identico dopo oltre 200.000 km percorsi in 8 anni e 2500 trasporti.

La Pubblica Assistenza dispone ad oggi di un parco macchine composto da 3 ambulanze, di cui due accreditate per i trasporti in convenzione con AUSL, 5 auto Doblò attrezzate per il trasporto disabili e 2 auto per servizi sociali.

«L’inaugurazione di un nuovo mezzo – commenta il Presidente Enrico Castellari -, acquistato anche grazie al contributo di due aziende del territorio (Meccanica Mazzotti e Kverneland Group, che si ringraziano) è molto significativa, perché è sintomo della consapevolezza del servizio al cittadino che la Pubblica Assistenza effettua da decenni grazie ai suoi volontari».

«La Pubblica Assistenza – ha affermato l’Assessora Monica Grilli – è un punto di riferimento per la nostra città ed è tra le realtà che svolgono uno dei ruoli più rilevanti per il territorio a livello socio-assistenziale e sanitario. Si diventa punto di riferimento quando si è una squadra e ciò dimostra il vostro livello di dedizione e altruismo. In un contesto sociale nel quale sempre più radicale è l’isolamento degli anziani, dei malati, dei fragili, la Pubblica costruisce una rete di protezione forte tanto quanto inossidabile».