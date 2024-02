Il progetto esecutivo è stato licenziato dalla giunta lo scorso dicembre

Partono agli inizi di marzo i lavori per la rotatoria tra via Piano Caricatore, viale Masi e viale De Pinedo. Un intervento da 180 mila euro che porterà anche alla messa in sicurezza, sistemazione e riqualificazione del percorso promiscuo ciclo-pedonale e dei parcheggi a pettine lungo viale De Pinedo. La notizia è stata data dall’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori durante la riunione della Consulta di Lugo Sud.

Il progetto esecutivo è stato licenziato dalla giunta lo scorso dicembre, l’intervento renderà definitivo l’assetto del sistema di attraversamento che ha permesso, seppur in modo provvisorio, percorsi più sicuri per pedoni e ciclisti.

L’assessora ai Lavori Pubblici Valmori ha spiegato: “Un intervento molto atteso dove andremo a mettere in sicurezza e in ordine un comparto viario strategico del nostro Comune prestando tutta l’attenzione possibile alla fase delicata del cantiere in modo da limitare al minimo i disagi al traffico”.

Il progetto della rotatoria è funzionale a: garantire la sicurezza della circolazione stradale riducendo la velocità dei veicoli e quindi il rischio di incidentalità; attraversamenti più sicuri del Circondario di Lugo per aumentare l’utilizzo soprattutto da parte dei bambini e degli anziani dei percorsi promiscui (pedoni e biciclette). Inoltre il parcheggio a pettine in viale de Pinedo nei pressi della stazione ferroviaria consente: l’agevolazione dell’uso del trasporto pubblico ferroviario e quindi un incremento di utenti che potrebbero utilizzare in maniera più agevole il treno piuttosto che le auto, una maggior sicurezza del percorso pedonale promiscuo esistente in quanto le autovetture non avrebbero più la possibilità di invadere la corsia.

Per quanto riguarda l’assetto del traffico in fase di cantiere l’assessora Valmori ha spiegato che ulteriori informazioni saranno date prima della partenza dei lavori in una nuova riunione di Consulta che coinvolga Lugo Sud e Lugo Centro.