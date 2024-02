Sarà operativa già nell’estate 2024 con trenta postazioni attrezzate

L’associazione Insieme a Te, che dal 2018 allestisce una struttura temporanea estiva sul litorale di Punta Marina Terme per permettere la fruizione della spiaggia e la balneazione a persone con gravi disabilità motorie, sensoriali, intellettive, nel 2023 si è aggiudicata, tramite bando pubblico del Comune di Ravenna, la concessione demaniale ventennale della medesima area, per la realizzazione di uno spazio polivalente, destinato ad attività rivolte a persone con disabilità e agli accompagnatori.

La nuova struttura, che sarà operativa già nell’estate 2024, rientra nel progetto “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie ad uno stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

Il Comune di Ravenna è partner di questo progetto assieme agli altri Comuni della costa emiliano-romagnola, a CERPA Italia Onlus e ad APT Servizi s.r.l.

Attraverso la realizzazione di questa nuova struttura attrezzata, l’associazione Insieme a Te potrà così rafforzare e ampliare il suo operato, facendo tesoro dell’esperienza fatta negli anni passati.

La nuova struttura prevede la realizzazione di diciotto postazioni riservate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e di dodici postazioni sotto l’ombrellone, attrezzate ad ospitare persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative

(come SLA e affini) e gli accompagnatori; bagni accessibili; aree dedicate ai volontari; uffici; aree comuni; una sala polivalente per le attività di volontari e ospiti e per iniziative pubbliche di sensibilizzazione. La permanenza per gli ospiti con disabilità sarà gratuita.

Il progetto è stato denominato la “Spiaggia dei valori” perché le diciotto postazioni verranno dedicate a diciotto valori fondanti dell’associazione: Amore, Fede, Solidarietà, Ascolto, Generosità, Vita, Resilienza, Libertà, Prendersi Cura, Serenità, Collaborazione, Amicizia, Speranza, Altruismo, Impegno, Gratitudine, Famiglia, Inclusione.

Per la realizzazione del progetto si prevede un costo di circa 1 milione di euro, dei quali 135mila coperti con finanziamento dai fondi PNRR.

Al momento sono state già ricevute o già deliberate donazioni da privati e aziende per circa il 60% del totale, è inoltre attiva una campagna di crowdfunding dedicata sul sito www.insiemeate.org cliccando sul tasto DONA ORA, per la raccolta della cifra necessaria a coprire tutte le rimanenti spese.

Per la gestione ordinaria della struttura si prevedono costi annuali per circa 120mila euro.

I lavori di costruzione della struttura sono iniziati il 5 febbraio, il termine è previsto entro fine giugno 2024.

L’inaugurazione della struttura è fissata per il 9 luglio alle ore 20.00, giorno in cui si ricorda Dario Alvisi, fondatore dell’associazione Insieme a Te.

La storia di Insieme a Te

L’associazione Insieme a Te nasce a Faenza da un sogno di Dario, faentino affetto da SLA, e dalla volontà della moglie Debora, delle figlie e degli amici di creare una struttura attrezzata e assistita che consentisse la balneazione ad ospiti affetti da ogni tipo di invalidità.

Grazie al contributo di tanti sostenitori, l’Associazione nel tempo è cresciuta e ha acquistato sussidi e attrezzature di supporto e ha continuato ad accogliere gratuitamente centinaia di persone nella propria struttura balneare attrezzata e assistita anche attraverso l’aiuto di centinaia di volontari. Dal 2018 sono stati infatti accolti oltre 1000 ospiti supportati da più di 1600 volontari.

Allo stabilimento, nel 2022 si è affiancata la gestione di 7 appartamenti accessibili destinati all’accoglienza degli ospiti della spiaggia e dei loro familiari.

Insieme a Te inoltre organizza, specialmente nelle scuole, iniziative, concorsi e progetti di sensibilizzazione sulla disabilità in generale e su malattie specifiche come la SLA e le malattie neuromuscolari, promuovendo così tra le persone, soprattutto tra i giovani, un coinvolgimento umano, sensibilizzazione e inclusione sociale.

Da anni l’Associazione collabora con AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e con il Centro Clinico Nemo (Network di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza sulle malattie neuromuscolari).

Sono in corso dialoghi al fine di aprire collaborazioni che coinvolgano gli studenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Infermieristica dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna, l’Istituto Oncologico Romagnolo e l’Associazione Dynamo Camp.

Dichiarazioni

Alessandra Locatelli ministro per le Disabilità

“Ringrazio Debora Donati e tutte le persone che con l’Associazione Insieme a Te hanno reso possibile questo bellissimo progetto. L’accessibilità universale è uno dei principi cardine della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e lavorare in sinergia, come è stato fatto con “Il mare insieme a te- La spiaggia dei valori” è fondamentale per assicurare ad ogni persona la possibilità di muoversi, spostarsi, vivere il proprio tempo libero e soprattutto poter essere felice.

Il punto di forza di questo progetto non è solo quello di poter garantire l’accessibilità fisica alle strutture balneari ma in particolare il coinvolgimento di ragazzi e giovani studenti che con la loro attività di volontariato potranno accogliere, assistere e supportare le persone che fruiranno della spiaggia. Sono davvero felice di sostenere questo progetto e mi auguro possa diventare un modello virtuoso per molti altri nel nostro Paese”.

Castrese De Rosa prefetto di Ravenna

“La spiaggia dei valori rappresenta il primo progetto in Italia di inclusione per le persone con disabilità gravi di questo tipo, per questo vogliamo essere vicini all’Associazione “Insieme a Te” e a Debora Donati che l’ha ideato.

La presenza poi del Ministro Alessandra Locatelli costituisce un valore aggiunto che dà ulteriore importanza a questa iniziativa.

Occorre creare intorno a progetti come questi la massima condivisione e ci auguriamo che possano esserci tanti sostenitori perché la spiaggia dei valori non rappresenta solo un momento di relax ed un’opportunità unica, ma soprattutto un’esperienza di solidarietà che guarda lontano e nel panorama nazionale potrà costituire per il territorio romagnolo un’ulteriore prova di integrazione.

Tutte le Istituzioni devono essere vicine a queste iniziative perché rappresentano per le famiglie delle persone che hanno gravi disabilità un sostegno concreto che potrà fungere anche da volano per altri progetti similari per le finalità emulative che potrà suscitare”.

Michele de Pascale sindaco di Ravenna

“Oggi è un giorno speciale, raggiungiamo con grande soddisfazione una tappa importantissima di un viaggio cominciato diversi anni fa e fortemente voluto da questa amministrazione. Quando siamo partiti avevamo l’ambizione di rendere la nostra spiaggia e la sua bellezza accessibile veramente a tutti e di poter offrire servizi dedicati e momenti di gioia e serenità anche alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Da quest’anno grazie alla nuova struttura, potremo concretizzare l’aspirazione di rendere questo servizio stabile: ci troviamo davanti ad uno dei pochi esempi di questo tipo nel nostro Paese.

Voglio ringraziare di cuore l’associazione Insieme a te e tutti i volontari per il loro lavoro prezioso e appassionato e tutte le istituzioni coinvolte, che hanno da sempre creduto in questo progetto e che con grande spirito di collaborazione ne hanno permesso la realizzazione”.

Manuela Rontini consigliera regionale dell’Emilia-Romagna

“È con grande soddisfazione e il cuore colmo di gioia che siamo a presentare il progetto per la realizzazione definitiva de “Il mare insieme a te” che, anche personalmente, ho seguito sin dall’inizio. Sono grata a tutti i livelli istituzionali, alle associazioni, alle imprese e ai privati cittadini che, con la loro generosità, hanno contribuito a far sì che nella nostra spiaggia possa nascere una struttura completamente accessibile per le persone con gravi disabilità. Ringrazio Debora per la sua forza e la tenacia dimostrata nel portare avanti questo sogno, senza mai scoraggiarsi anche di fronte alle difficoltà: oggi, con la posa della prima pietra, diventa finalmente realtà!

Come Regione Emilia-Romagna ci abbiamo sempre creduto, per il grande valore umano e sociale che porta con sé. Ora dobbiamo sostenerlo e incentivarlo.

Debora Donati presidente dell’Associazione Insieme a te

“Oggi voglio aggiungere un ulteriore valore, ai nostri diciotto valori fondanti, uno dei più importanti e che oggi ci rappresenta più di tutti la fiducia, perché senza di essa non avremmo mai potuto raggiungere questo obiettivo. La fiducia espressa dagli amministratori dell’associazione, che si sono fidati negli anni delle scelte fatte; quella delle istituzioni; quella dimostrata da tutti i donatori che ci hanno sempre sostenuto e che anche oggi la confermano con la loro presenza. Infine, la fiducia che stiamo raccogliendo in questo periodo, con le tante collaborazioni nuove che stanno iniziando. Non ultimo, la fiducia riposta dalle famiglie che ogni anno si affidano a noi e ai nostri volontari, vera anima della spiaggia Insieme a Te. Questa nuova struttura è un sogno che diventa realtà e continueremo ad avere bisogno della fiducia e del sostegno di tutti”.