Un autoarticolato frigo per il trasporto di frutta si è rovesciato in autonomia nei pressi di Bagnacavallo

Poco dopo le ore 16 di oggi, in via Macallo nei pressi di Bagnacavallo, un autoarticolato frigo di è ribaltato autonomamente nel fosso alla sua destra, mentre procedeva in direzione Bagnacavallo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, che ha provveduto a centralizzare il ferito al Bufalini di Cesena con codice di media gravità e sempre cosciente. Sul posto anche i Vigili del fuoco per il recupero del mezzo e la Polizia locale della Bassa Romagna per la viabilità. Dalle ore 17 la strada è riaperta a senso unico alternato. Le operazioni di recupero del mezzo andranno avanti diverse ore.