Strada chiusa per la rimozione delle 4 autovetture coinvolte nella carambola, poi riaperta

Ravegnana chiusa per un incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 25 febbraio.

Come riportato da Anas un tratto della strada statale 67 “Tosco Romagnola” è stato provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del territorio di Ghibullo, in provincia di Ravenna.

L’incidente avvenuto al km 207,500 ha coinvolto 4 veicoli, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e, una volta terminate le operazioni di rimozione dei mezzi, la circolazione è ripresa regolarmente.