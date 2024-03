La carcassa di un Pesce Luna di una tonnellata è stata recuperata anche grazie al contributo della ditta “Amici animali” di Ravenna

Incredibile ritrovamento sulla spiaggia di Valverde, a Cesenatico, nella mattinata di oggi, domenica 3 marzo. Come riportato sulla propria pagina Facebook dal Sindaco Matteo Gozzoli il mare ha portato sull’arenile il corpo di un Pesce Luna, dal peso di una tonnellata.

Si tratta di una specie (Mola mola) tipicamente tropicale, uno dei pesci ossei più longevi e più pesanti al mondo. Può raggiungere anche due tonnellate di peso, ma mediamente raggiunge un peso compreso fra i 200 e i 400 kg.

Abita in mare aperto, ma è localizzato prevalentemente lungo le acque costiere, in acque tropicali, temperate e fredde (spingendosi fino in Terranova e coste norvegesi, occasionalmente anche nel Mar Baltico), Mediterraneo compreso. Apparizioni in Adriatico non sono certo una novità: solo pochi giorni fa un altro esemplare della stessa specie era stato trovato spiaggiato sul litorale di Venezia.

La carcassa è stata recuperata grazie ai tecnici comunali, ai volontari di Radio Soccorso Cesenatico, al Centro Sub “Roberto Zocca” e della ditta “Amici animali” di Ravenna.