Da domani, 5 marzo, per i tecnici dell’Unione della Romagna Faentina

A partire da martedì 5 marzo sarà operativo lo sportello di assistenza per tecnici abilitati alla redazione delle perizie necessarie per l’erogazione delle risorse a favore degli alluvionati. Lo sportello, ubicato a Faenza in Via XX Settembre 3 e al servizio di tutti i Comuni dell’Unione Romagna Faentina, sarà composto da un funzionario della Struttura Commissariale e da un tecnico di Invitalia. Lo sportello è dedicato esclusivamente a tecnici e periti come supporto alla compilazione delle domande relative ai risarcimenti danni causati dalle alluvioni. I cittadini che volessero accedere allo sportello dovranno perciò essere obbligatoriamente accompagnati dai propri tecnici. L’accesso allo sportello è consentito solo previa prenotazione online. Le prenotazioni si effettuano attraverso il link https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking/, cliccando il pulsante “EMERGENZA ALLUVIONE”.