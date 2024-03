Il settimanale riporta i dubbi espressi dalla lista civica La Pigna, a cui l’AD Bernabini aveva risposto nei giorni scorsi

I dubbi espressi dalla lista civica La Pigna e non solo sul progetto Agnes protagonisti di un approfondimento sulla rivista Panorama.

Il settimanale del gruppo La Verità diretto da Maurizio Belpietro riporta “Lo strano caso delle pale eoliche a Ravenna”, sostenendo perplessità sul fatto che “un cantiere da 1,8 miliardi” sia affidato “a un’azienda dal capitale di soli 10mila euro”. “Ma molto vicina ai politici Pd”, si insinua nell’articolo firmato Simone Di Meo, disponibile in abbonamento al seguente link: https://www.panorama.it/abbonati/inchieste/pale-eoliche-ravenna

In merito ai dubbi, l’AD di Agnes, Alberto Bernabini, aveva risposto punto per punto: “Agnes lavora in tutto il mondo e non ha mai avuto soldi pubblici”.

