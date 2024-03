Completamento del secondo stralcio del bacino di laminazione di Lugo Ovest

Per consentire la realizzazione di alcuni lavori di Hera e per il completamento del secondo stralcio del bacino di laminazione di Lugo Ovest dalla prossima settimana scattano alcune modifiche alla viabilità.

Lunedì 11 marzo cominceranno i lavori di risezionamento e impermeabilizzazione del Canale dei Mulini in via Canale Inferiore Sinistra. I lavori dureranno circa 40 giorni (sarà chiusa al traffico via Canale Inferiore Sinistra dal civico 1 fino a via Piratello). Rimarrà invariata la circolazione verso via Sant’Andrea. Per i residenti nella zona suddetta la circolazione con mezzi a motore sarà consentita dalle ore 18 alle ore 8 e l’accesso alle singole abitazioni sarà consentito da nord o da sud in base all’avanzamento del cantiere.

Lunedì 11 marzo in via Piratello, nel tratto verso Bologna all’altezza del parcheggio del Divino Café, la circolazione sarà regolata da movieri perché verso le 8.30 sarà istituito un senso unico alternato per consentire una riparazione Hera su una tubatura del servizio idrico. L’intervento si dovrebbe concludere nel giro di poche ore, gli autocarri saranno indirizzati su via S. Andrea.

Giovedì 14 marzo, per consentire una riparazione Hera su una tubatura del servizio idrico in corso Matteotti, la strada sarà chiusa dalle 13 alle 18 tra via G. Bruno e via C. Pisacane.

Venerdì 15 marzo, per consentire una riparazione Hera su una tubatura del servizio idrico in via Di Giù, tra le 13 e le 18 sarà chiusa la corsia di via Di Giù verso viale Europa tra via Antelami e via Piratello.