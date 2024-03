Sorprese anche tre persone al volante in stato di ebbrezza alcolica

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, in questi ultimi giorni hanno attuato una massiccia attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare prevenire i furti in abitazione.

Le pattuglie dell’Arma territoriale sono state affiancate dalle squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna.

Posti di controllo alla circolazione stradale, verifiche in alcuni esercizi pubblichi, vigilanza nei luoghi solitamente frequentati da giovani, controllo delle persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state le priorità nello svolgimento del servizio.

L’attività ha permesso complessivamente di: