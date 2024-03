E-distribuzione (Gruppo Enel) presenta il piano di interventi coi fondi del Pnrr

Una rete elettrica sempre più evoluta in grado di accogliere più energia da fonti rinnovabili, fornire più potenza e garantire una maggiore resilienza nei confronti dei fenomeni atmosferici, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Sono questi i fronti in cui è impegnata, a Ravenna e provincia, E-distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, che grazie anche ai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – sta lavorando per portare nella provincia romagnola una rete più sicura, più flessibile, più digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi. Il piano di interventi, che prevede fino al 2026 un investimento di oltre 26 milioni di euro, è stato illustrato al presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale dal responsabile Macroarea Centro Nord di E-Distribuzione Gianluca Caccialupi insieme al responsabile Unità territoriale di Ravenna Cristiano D’Orinzi.

Piano interventi

Entrando nel merito del piano di interventi, volti anche a migliorare la qualità del servizio per oltre 255 mila clienti in tutta la provincia di Ravenna, sono già in corso i lavori di rifacimento, potenziamento e automazione di circa 200 cabine secondarie distribuite sul territorio. I lavori consistono nella sostituzione di trasformatori, che saranno in grado di soddisfare le future richieste di aumento potenza, e nel dotare le cabine secondarie delle migliori innovazioni tecnologiche di automazione e telecontrollo per ridurre i tempi di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti. Sono inoltre in fase di progettazione e autorizzazione gli interventi di rinnovo e costruzione di 55 km di cavi interrati e aerei di media tensione, e di potenziamento per 19 Km di rete di bassa tensione.

Con questo piano di restyling, verrà realizzata una nuova Cabina Primaria ad Alfonsine e proseguirà il potenziamento della Cabina Primaria di Fusignano: entrambi gli impianti sono strategici all’interno del sistema elettrico perché ricevono elettricità dalle linee di alta tensione della rete di trasmissione nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente, verso le aziende e abitazioni, su un territorio molto vasto.

Dichiarazioni

“Sono tutti interventi – dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – ai quali non possiamo che guardare con grande favore, perché la loro realizzazione, che è già in corso, prevede molteplici ricadute positive per i nostri cittadini, imprese e territori in termini di potenza, sostenibilità ambientale, efficienza e ottimizzazione della gestione della rete elettrica”.

“I fondi Pnrr – dichiara il responsabile Macroarea Centro Nord di E-Distribuzione Gianluca Caccialupi – sono una straordinaria occasione per lavorare su più fronti quali il rafforzamento della capacità delle reti che portano l’energia a case e imprese, lo sviluppo della produzione di impianti rinnovabili distribuiti, l’elettrificazione e la resilienza rispetto a fenomeni atmosferici sempre più violenti e imprevedibili. Grazie alle iniziative complessivamente previste sul territorio puntiamo ad abilitare concretamente la città di Ravenna e la sua provincia a tutte le opportunità della transizione energetica”.

Contestualmente migliorerà la resilienza del sistema elettrico con la riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.