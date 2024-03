Per fare il punto su quanto è stato fatto finora e quanto è in programma per la ricostruzione

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con il presidente Stefano Bonaccini, questa mattina a Ravenna, nella sede della provincia, Sala Nullo Baldini, per fare il punto su quanto è stato fatto finora e quanto è in programma per la ricostruzione. Gli interventi completati, i cantieri in corso e quelli della programmazione anticipata. E l’impegno quotidiano ad aiutare cittadini, famiglie e imprese nelle procedure di rimborso dei danni.

Bonaccini ha sottolineato come fra le proposte di modifica da consegnare al Commissario generale Figliuolo ci siano quella di semplificare il più possibile le norme, di garantire che alcune procedure siano più speditive a partire da quelle che riguardano la richiesta dei rimborsi. Bonaccini ha evidenziato anche la mancanza di personale tecnico e amministrativo soprattutto per i comuni più piccoli. Condivisa anche la richiesta che i beni mobili siano inseriti fra i beni rimborsabili e la necessità di accelerare le cose per la ripresa dell’agricoltura, comparto fondamentale per l’Emilia-Romagna che è stato messo in ginocchio dall’alluvione.

Domani, venerdì 15 marzo tappa a Forlì, alle ore 14, nella sede della Provincia, in piazza Morgagni 9. Saranno presenti il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, il presidente della Regione Bonaccini, e la vicepresidente Priolo. Previsto un punto stampa alle ore 15.30.