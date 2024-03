Il locale ospita l’associazione culturale da oltre 40 anni

“Siamo lieti di annunciare il lancio della raccolta fondi su GoFundMe per acquistare la sede storica del nostro Circolo La Gardela APS, situata in Via Portone 35, che è stata la casa della nostra associazione sin dal 1980”.

Così l’associazione impegnata nella promozione della cultura, delle attività ricreative e del benessere della comunità di Ravenna, ha deciso di acquistare l’immobile che ospita il Circolo da oltre quarant’anni di affitto.

“La nostra sede – scrivono – non è solo un edificio, ma il cuore pulsante della nostra comunità. Con la vostra generosità, possiamo preservare questo luogo speciale e assicurare che continui a servire come punto di incontro e di promozione della cultura per le generazioni future”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/compra-casa-sostieni-la-nostra-storia