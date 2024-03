Indagini dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, a Ravenna, i militari della locale stazione carabinieri, hanno concluso gli accertamenti avviati a seguito di una denuncia presentata da una residente a metà settembre 2023 e hanno deferito in stato di libertà presso la procura della repubblica di Ravenna due cittadini, un 38enne e 43enne residenti nella provincia di Parma.

I due truffatori, scandagliando il web, hanno notato un’inserzione per la vendita di un divano pubblicata da una cinquantaduenne ravennate, su una nota piattaforma online. Dopo aver concordato con l’inserzionista la somma da versare, i truffatori, fingendosi residenti in Marocco, avevano raggirato la vittima facendole credere che, prima di ottenere quanto pattuito per la compravendita, la stessa doveva effettuare una serie di pagamenti a titolo di tasse per l’esportazione.

La donna, convinta dalle parole del duo, tra la fine di settembre e la metà di ottobre scorso, ha effettuato ben otto operazioni di ricarica per un importo complessivo di circa venticinquemila euro, accreditati su due carte Postepay, entrambe intestate agli indagati.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. I Cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le varie sedi dei Comandi Stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.

L’Arma impiega giornalmente molte risorse investigative nel campo della prevenzione e repressione di tali reati ponendo maggiore attenzione all’aumento delle truffe “on line” purtroppo sempre più frequenti e sempre più elaborate.

Si precisa che il deferimento in stato di libertà sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte del reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.