Il limite di velocità in questo tratto di strada è pari a 70 chilometri orari

Sarà riattivato in modalità sanzionatoria a partire dalle 00.00 di mercoledì 20 marzo (notte tra oggi, martedì 19, e domani, mercoledì 20 marzo) l’autovelox fisso installato al chilometro 6 + 470 della strada provinciale 118, a Osteria, con rilevamento della velocità in direzione di Cesena. Il limite di velocità in questo tratto di strada è pari a 70 chilometri orari.

La strumentazione, danneggiata e resa inutilizzabile il 26 gennaio scorso da Fleximan (danneggiamento seriale di autovelox, fenomeno che ha colpito tutto il nord Italia nei mesi scorsi) è stata nuovamente installata il 7 marzo, data a partire dalla quale ne sono state testate le caratteristiche e l’affidabilità, prima di procedere appunto alla sua attivazione, prevista 24 ore su 24, in modalità sanzionatoria.

Si ricorda che la finalità dell’impiego di tali strumenti è quella di far diminuire la velocità dei veicoli in tratti particolarmente a rischio di incidenti e che le collocazioni sono autorizzate dalla Prefettura.

Si rammenta inoltre che il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate. Chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29.40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); non vengono tolti punti dalla patente. Chi supera il limite massimo di velocità consentito di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 173 euro (scontato a 121.10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); vengono tolti 3 punti dalla patente. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari, ma di non oltre 60 chilometri orari è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 6 punti e sospesa la patente da 1 a 3 mesi. Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 10 punti e sospesa la patente da 6 a 12 mesi.