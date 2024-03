I Carabinieri le hanno rintracciate in un B&B a Napoli

Sono state fortunatamente ritrovate sane e salve le due giovanissime ragazze di 12 e 13 anni, scomparse la mattina del 27 marzo ad Alfonsine, quando non si erano presentate a scuola.

I Carabinieri le hanno rintracciate in un B&B a Napoli, non distante dalla Stazione, dove il cellulare di una delle due aveva comunicato l’ultima posizione prima di spegnersi. Proprio verso Napoli si erano concentrate le ricerche, dopo che i familiari avevano riferito dell’intenzione di una delle due di far visita nel capoluogo campano ad un’altra ragazza conosciuta via social.

L’allarme per la scomparsa delle due ragazze, originarie di Cotignola e Fusignano, era stato lanciato dagli stessi familiari giovedì scorso e si era diffuso grazie al tam tam social fino a diventare una notizia di rilievo nazionale, rilanciata nel venerdì da tutti i telegiornali e da Pomeriggio 5 con un servizio ad hoc.

Il lavoro delle Forze dell’Ordine e le tracce fornite dai familiari hanno dato i propri frutti in serata, con il ritrovamento delle due giovanissime che, fortunatamente, stanno bene.