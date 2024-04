Fa parte del progetto «Vivere il parco», pensato per costruire attività di aggregazione

L’associazione Shahrazad ha lanciato un questionario pubblico per raccogliere idee su come caratterizzare le attività e la socialità al parco Bourgoin-Jallieu di Conselice.

Il questionario, aperto a tutti, è parte di un progetto che si intitola «Vivere il parco», rivolto alle fasce di età dai 60 anni in su: un primo passo che serve per sondare quali attività si potrebbero svolgere e in quali momenti della giornata, per ritrovare il senso di socialità e aggregazione, ricostruire fiducia e relazioni positive e favorire l’incontro tra generazioni.

Poche e semplici domande: chi lo vorrà compilare dovrà indicare quali attività vorrebbe vedere realizzate (tornei di carte, bocce su prato, giochi di società, trebbi, musica e ballo, eccetera), indicare la propria età, dare un giudizio sull’accessibilità del parco e infine sottolineare l’eventuale disponibilità a prendere parte al progetto.

Il questionario si può ritirare e restituire in diversi punti di raccolta e consegna: il negozio Brunella (via Garibaldi 27 a Conselice), la biblioteca comunale (Via Garibaldi 12, Conselice), la sede Spi-Cgil (via Guareschi 20, Conselice), il centro sociale «Maurelio Salami» (via Pasi 4, Lavezzola); può essere inoltre compilato direttamente online al link disponibile sui canali social e sul sito del Comune di Conselice.

L’idea è promossa dall’associazione Shahrazad, con il sostegno del Comune di Conselice, degli Alpini Conselice, della Pro loco Conselice, del centro sociale «Maurelio Salami», di Spi-Cgil e dell’Unione nazionale veterani dello sport di Ravenna.