Centrale la data del 10 aprile, che come da tradizione vedrà numerosi appuntamenti in città

Mercoledì 10 aprile Alfonsine celebra il 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo: ancora una volta la città cura le celebrazioni non solo come momento di memoria collettiva, ma soprattutto come occasione per riflettere sul presente e raccontare le resistenze di oggi.

Anche gli alunni delle scuole alfonsinesi torneranno a essere protagonisti: il lancio dei palloncini con messaggi di pace da parte di tutti i bambini – uno dei momenti più partecipati della giornata – si terrà dal nido alla scuola primaria.

Alle 10.30 in piazza Gramsci arriva il corteo delle autorità, con gonfaloni e bandiere al vento; nella mattinata parlerà alla platea Anna Cocchi, vicepresidente Anpi nazionale. Nata il 25 luglio 1949, si è laureata in Economia e commercio e per quasi vent’anni ha lavorato nel negozio di famiglia. Scesa in campo in politica, ha maturato esperienza come consigliere comunale dal 1985 al 1988, poi come vice sindaco fino al 1990 e assessore al Bilancio e Politiche sociali fino al ’95 del Comune di Anzola dell’Emilia, di cui è stata sindaco per due mandati, dal 1995 al 2004. Il suo percorso alla scoperta della resistenza è nato dai terribili racconti della zia, sopravvissuta all’eccidio di Marzabotto. Donna dai forti ideali, è stata componente della presidenza dell’Anpi provinciale di Bologna per molti anni.

Alle 12 alla galleria del Museo della battaglia del Senio, in piazza della Resistenza 2, inaugura la mostra fotografica «E questo è il fiore» di Alessio Duranti. L’esposizione è dedicata al tema della memoria attraverso i luoghi simbolo della storia, dove altre generazioni sono oggi chiamate a condividere e ricordare i medesimi ideali di 80 anni fa. Roma, Auschwitz, Trieste, Fossoli, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto, Alfonsine… alcuni dei siti attraversati dalla guerra visitati dal fotografo senese diventano spunto per una nuova ricerca sulla memoria, la resistenza e i luoghi dove si è consumato l’orrore nazifascista nella loro attualità.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 maggio e resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il mercoledì anche dalle 14 alle 17; il sabato dalle 8.30 alle 12 e la domenica su richiesta. Per informazioni è possibile contattare il numero 0545 299618 negli orari di apertura.

Quest’anno ricorrono anche i 50 anni di gemellaggio tra Alfonsine e Spello e il 10 aprile sarà una data portante di questo rinnovamento dei legami di amicizia e di fiducia che intercorrono tra le due città, per continuare a costruire assieme ponti di pace.

Alle 9 inaugura nell’atrio del teatro «Vincenzo Monti» la mostra filatelico-documentaria «Spello una città si racconta», curata dal circolo filatelico «Vincenzo Monti». Alle 16, nella sala consiliare, si terrà invece un momento dedicato al rinnovo del patto di gemellaggio tra le due realtà, per confermare il legame nato dalla memoria della nostra storia e per continuare a progettare insieme un futuro di pace.

Numerose sono inoltre le iniziative organizzate, oltre che dal Comune di Alfonsine e dal Comitato unitario antifascista per la difesa delle istituzioni democratiche, dalle associazioni del territorio nel mese di aprile per celebrare la ricorrenza. Tutti gli eventi sono disponibili sul sito www.comune.alfonsine.ra.it/Novita/Eventi.