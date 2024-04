Intervento del valore di 34 mila euro



Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto sportivo del Palazzetto dello sport di via Sabin per quanto riguarda l’illuminazione interna. Sono state sostituite tutte le 70 lampade del campo da gioco principale con lampade a led di ultima generazione. L’intervento, del valore di 34 mila euro, farà passare l’impianto da una potenza di 30 kwh a 8 kwh per conseguire un risparmio energetico di cinque euro per ogni ora di utilizzo.