La presentazione del progetto a Lugo il 22 aprile e 3 appuntamenti a Conselice in maggio

Sono in partenza in Bassa Romagna una serie di incontri e laboratori di confronto per genitori sul tema dell’affettività e sessualità in adolescenza, promossi dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni in collaborazione con il consultorio familiare e la pediatria di comunità dell’Ausl Romagna.

Il titolo del progetto è «Prove di volo» e si sviluppa attraverso un primo incontro informativo che si terrà lunedì 22 aprile alle 20.30 nella sede del Centro per le famiglie a Lugo, in viale Europa 128.

Si parlerà di sessualità responsabile: prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, prevenzione delle infezioni da papilloma virus, contraccezione, quali sono e come accedere ai servizi sul territorio. Parteciperanno la responsabile della pediatria di comunità di Ravenna, Lugo e Faenza Anna Maria Magistà, e Sara Zagonari, direttrice dei consultori familiari di Ravenna, Lugo e Faenza.

Sono in seguito programmati tre momenti laboratoriali di confronto tra genitori, che si terranno a Conselice, al centro civico «Gino Pellegrini» in piazza Foresti. Gli appuntamenti, tutti con inizio alle 20.30, saranno nei martedì 7 (identità, corpo e «relazioni-social-in» adolescenza, 14 (parlare di sesso con figli; strumenti e stimoli di comunicazione) e 21 maggio (competenze affettive e sentimentali).

Gli appuntamenti saranno condotti dalle ostetriche, dalla psicologa, dalle educatrici del Centro per le famiglie e da Michela Caponera del consultorio giovani.

La progettazione è rivolta prevalentemente alle famiglie, con momenti di confronto e coinvolgimento degli operatori che, a titolo diverso, lavorano e si occupano dei ragazzi. Il progetto mira a sostenere e promuovere il ruolo genitoriale aiutando gli adulti a riconoscere e valorizzare le competenze educative presenti in famiglia e ad acquisire nuove consapevolezze e strumenti utili alla relazione con i ragazzi.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria; per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro per le famiglie al 366 6156306 o 0545299397, oppure scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.