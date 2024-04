Vittima di un incidente stradale sulla Ravegnana un anziano faentino

Ha avuto conseguenze fatali l’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione, un ultraottantenne faentino stava attraversando la provinciale Ravegnana dalla ciclabile di via Borgo San Rocco verso il lato opposto dove risiedeva. In quel frangente un giovane al volante di una Fiat Punto cabrio stava provenendo da Russi verso Faenza e per cause in corso di accertamento ha travolto l’anziano che è rimasto agonizzante sull’asfalto. Scattato l’allarme sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 e l’elicottero decollato da Bologna. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri.