Al sovrintendente della fondazione Ravenna manifestazioni la più importante onorificenza del Rotary international

Durante un evento, Antonio De Rosa e Franco Masotti hanno presentato al Rotary i principali appuntamenti dell’imminente trentacinquesima edizione del Ravenna festival; e, inoltre, si è anche ricordata la figura di Mario Salvagiani, che fu importante socio del Rotary club Ravenna e a cui si deve la riapertura del teatro Alighieri di Ravenna; il recupero della rocca Brancaleone, anch’essa nella città bizantina; e la nascita della fondazione Ravenna manifestazioni, di Ravenna teatro e dell’orchestra Cherubini.

Infine, Labbozzetta, presidente del Rotary club Ravenna, ha conferito ad Antonio De Rosa, sovrintendente della fondazione Ravenna manifestazioni, il “Paul Harris fellow”, la più importante onorificenza del Rotary international, motivando la scelta con le parole che seguono: “Dal 2005, De Rosa è sovraintendente della fondazione. Nel suo ruolo, ha contribuito ad arricchire il Ravenna festival, divenuto sempre più un appuntamento di portata internazionale, dando continuamente maggior lustro alla nostra amata città. In tutti questi anni ha, altresì, dimostrato elevate doti professionali ed etiche nel guidare, come sovrintendente, la fondazione. Per questi motivi, il Rotary club Ravenna è onorato di conferire al dottor De Rosa il “Phf”, la massima onorificenza rotariana. Questa onorificenza viene conferita non solo a soci rotariani, ma anche a coloro i quali si siano distinti per l’impegno nel servire la collettività con iniziative umanitarie, sociali o culturali, nell’alveo dei principi in cui si riconosce il Rotary, così come ha fatto De Rosa”, ha concluso Labbozzetta.