Gli interventi saranno svolti da Hera dalle 9 alle 16

Nella giornata di lunedì 29 aprile, a Conselice, dalle 9 alle 16, Hera effettuerà i lavori di collegamento della nuova rete di via Guglielma e di via Baldini alla rete dell’acquedotto del paese. In caso o di imprevisti o di maltempo, gli interventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Durante i lavori, che avranno l’obiettivo di rendere più resiliente sia il sistema di approvvigionamento idrico che la gestione della risorsa idrica, in via Baldini, in via Guglielma, in via Correcchio, in via della Cooperazione e in via Carebura potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua, come un abbassamento della pressione o un’alterazione del colore, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Le utenze interessate dall’intervento che hanno comunicato il proprio numero di telefono al momento della sottoscrizione del contratto acqua, usufruiranno del servizio di preavviso gratuito, tramite un messaggio inviato sul cellulare. Per attivare il servizio o per cambiare i propri riferimenti è necessario visitare il sito web www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.