Si terranno al centro civico di Conselice il 4, 11 e 18 maggio

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna organizza tre incontri di yoga papà-bambino. Le pratiche sono previste per tre sabati mattina, nello specifico il 4, 11 e 18 maggio, dalle 9.30 alle 10.30 per i bambini dai 3 ai 5 anni, e dalle 11 alle 12 per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Gli appuntamenti si terranno al centro civico «Gino Pellegrini» di Conselice, in piazza Foresti, e saranno curati dall’insegnante di yoga Laura Rambelli.

È necessario portare con sé un tappetino da yoga e abbigliamento comodo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma il numero dei posti è limitato, pertanto è obbligatoria l’iscrizione contattando il Centro per le famiglie ai numeri 366 6156306 oppure 0545 299397 o inviando una email a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.