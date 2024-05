L’iniziativa di sensibilizzazione è organizzata per giovedì 16 maggio

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito al progetto «Tutti a tavola, tutti insieme», promosso dall’Associazione italiana celiachia per diffondere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine.

Giovedì 16 maggio, in occasione della giornata internazionale della celiachia, in tutte le mense scolastiche e nei servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sarà proposto un menù completamente senza glutine per tutti.

L’iniziativa è realizzata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Bassa Romagna Catering, in qualità di soggetto gestore del servizio di mensa scolastica in otto Comuni dell’Unione (Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno) e con l’associazione «Amici della scuola», in qualità di soggetto gestore del servizio di mensa scolastica per il Comune di Bagnara di Romagna.