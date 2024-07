Alluvione: avviati i lavori sulla rete viaria comunale

In corso, approvati o in progettazione a cura del Comune di Ravenna 19 interventi per 8,4 milioni

Con i lavori di ricostruzione del ponte di via Pugliese, a Roncalceci, avviati la settimana scorsa, sono partiti gli interventi effettuati dal servizio Strade sul territorio comunale a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023.

Per il momento, oltre all’avvio di questo cantiere, sono stati approvati altri sette progetti esecutivi, per i quali ora si apre la fase relativa all’affidamento dei lavori e, successivamente, quella della realizzazione delle opere stesse, e ulteriori undici progetti sono in corso di redazione, per un totale di 19. Sono tutti interventi relativi al ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a causa dell’alluvione, per un importo complessivo di 8.407.513,55 euro, stanziati a seguito dell’ordinanza numero 13 del 31 ottobre 2023 del commissario alla Ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo. A questi si aggiungono ulteriori due interventi, sempre finanziati dalla medesima ordinanza, la cui realizzazione è però in capo non al Comune ma a Sogesid, società di ingegneria e assistenza tecnica specialistica interamente partecipata dallo Stato italiano, per ulteriori 1.450.00 euro: si tratta dei due ponti sullo scolo Lama in corrispondenza di via Stradone e via Romea sud.

“Gli uffici tecnici – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – sono impegnati al massimo nella redazione dei progetti e nell’espletamento di tutte le procedure necessarie all’avvio dei lavori, affinché questi possano essere realizzati nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile, tenendo anche conto del fatto che contemporaneamente stanno lavorando a tutti i progetti del Pnrr, le cui scadenze non sono state prorogate”.

I sette progetti finora approvati, oltre alla ristrutturazione del ponte di via Pugliese a Roncalceci in corso, sono i seguenti (con relativa previsione attuale di affidamento lavori):

via Corriera Antica a Mandriole – nuova pavimentazione stradale per un tratto di circa un chilometro partendo dall’innesto con la strada provinciale 24 verso nord (affidamento entro luglio 2024)

via Campolungo vicino alla località di Mensa – nuovo asfalto nei tratti dalla provinciale 33 per 500 metri; nel passaggio sotto la E45 fino alla provinciale Dismano per 400 metri; ulteriori 600 metri fino al confine con il comune di Cesena (affidamento entro luglio 2024)

rampe di accesso e del sottopasso ferroviario Ravenna-Russi, tra le vie Carracci e Viazza di Sopra, a San Michele, per 150 metri: manutenzione straordinaria (affidamento entro luglio 2024)

via Canala – rifacimento del manto stradale nei tratti più ammalorati tra l’innesto con la statale 309 dir e la statale 16 (affidamento entro luglio 2024)

via Canalazzo – nuova pavimentazione per una lunghezza di circa un chilometro e 650 metri, dai Tre Ponti, in adiacenza alla statale Romea dir, fino alla via Fiumetto in località Sant’Antonio; sarà asfaltata anche la fascia laterale compresa fra il civico 119 e la via Codarondine per un tratto di 280 metri (affidamento entro luglio 2024)

via San Giuseppe a Villanova di Ravenna – riasfaltatura, per circa un chilometro, a partire dal cartello di delimitazione di Villanova di Ravenna fino al confine con il comune di Russi, delimitato dal ponticello sullo scolo Valtorto (affidamento entro agosto 2024)

via Romea Nord – rifacimento della sovrastruttura stradale nei tratti più ammalorati tra il canile e la rotonda degli Spedizionieri (affidamento entro ottobre 2024)

via Argine destro Ronco – nuovo asfalto nel tratto, di circa due chilometri e 900 metri, maggiormente degradato della strada che collega Coccolia e Borgo Sisa (i tempi di esecuzione dovranno essere concordati con la Regione, che contestualmente deve ripristinare il fronte frana lungo l’argine destro del fiume Ronco).

Gli undici progetti in corso di redazione e l’attuale previsione in relazione alla conclusione della progettazione: