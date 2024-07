Non è solita allontanarsi e potrebbe essere spaventata e disorientata non essendo abituata a stare all’aperto

La gattina Ruby è scappata, nel pomeriggio di domenica 7 luglio, da via Trento. I proprietari e i volontari la stanno cercando nelle zone dei giardini pubblici e di via Gradisca, via Cesarea, via Rubicone, via di Roma e limitrofe.

È abituata a stare in casa, non è solita allontanarsi e potrebbe essere spaventata e disorientata non essendo abituata a stare all’aperto.

Chiamandola per nome miagola e si avvicina facilmente in cerca di coccole.

Chiediamo a chiunque di controllare nei garage o nei giardini.

In caso di avvistamento contattate con urgenza

334-9536055 o

348-3960015