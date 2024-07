L’incidente è avvenuto in via del Marchesato, l’uomo è stato recuperato con il verricello

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, in un cantiere Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna.

Secondo le prime informazioni, poco prima delle 15, un operaio di una ditta esterna sarebbe rimasto ferito a causa della caduta di un tubo.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno recuperato dal luogo dell’incidente con il verricello e trasportato in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena, con codice di media gravità, quindi fortunatamente non in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia di Stato che ha effettuato i rilievi di legge.