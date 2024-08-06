Dei 73 migranti, 70 andranno in Veneto, due minori a Bologna e uno a Ravenna

Terminato sopralluogo al Pala De André per verificare condizioni logistiche ed organizzative delle misure di accoglienza dei 73 migranti a bordo della nave Ong di Msf. Al palazzetto tutto ok per le visite sanitarie speditive e per gli adempimenti di polizia. Lo sbarco non avverrà più al Terminal di Porto Corsini poiché come comunicato più volte dalla nave, l’arrivo previsto prima alle 19.30 slittato dopo per le ore 22.00, è stato poi posticipato successivamente alle 01.30 dell’otto agosto, e con molta probabilità avverrà alle ore 03.00 di giovedì 8 agosto.

Il Prefetto Castrese De Rosa preso atto delle varie comunicazioni pervenute da parte della Nave Ong Geo Barents relative ai presunti arrivi, ha convocato una nuova riunione in Prefettura a Ravenna per domani alle ore 10.00 per concordare gli ultimi adempimenti tecnici soprattutto relativi all’orario dello sbarco ed il giorno che, se resta confermato per le ore 03.00 del 8 agosto, avverrà alla banchina del Terminal di Fosfitalia in Via Baiona, 135 disponibile per quel giorno.

“Successivamente – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – 70 migranti come disposto dal Viminale non resteranno in Emilia Romagna ma saranno accompagnati con bus a cura della Prefettura e destinati in Veneto, mentre i 3 minori non accompagnati resteranno in Emilia Romagna due andranno a Bologna ed uno rimarrà a Ravenna”.

“Anche questa volta, nonostante le diverse comunicazioni sugli orari di arrivo, Ravenna rimane una macchina collaudata – ha aggiunto il Prefetto De Rosa – che risponde con efficienza e tempestività ad ogni richiesta di accoglienza con professionalità e umanità. Sarà così anche questa volta nonostante si sia dovuto modificare la banchina di attracco ed organizzare il trasferimento dei 70 migranti”.