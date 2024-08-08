Accolto il ricorso presentato al tribunale del riesame dalla centrale con sede a Faenza

Il tribunale del riesame ha accolto la richiesta presentata dalla centrale a biomasse annullando il sequestro da 7,7 milioni, provvedimento nato in seguito all’indagine coordinata dalla Procura che ha puntato i riflettori sull’operato della centrale con sede a Faenza e di due ditte partner fornitrici di legname. A darne notizia Il Resto del Carlino in edicola oggi.

Le accuse, per le quali gli interrogatori si sono svolti martedì 6 e mercoledì 7 agosto, sono, a vario titolo, di truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazioni fraudolente e fatture false: secondo l’ipotesi accusatoria avrebbero ricevuto incentivi statali destinati a chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili tramite centrale a biomassa, ma avrebbero falsificato o alterato le carte per ottenere più fondi pubblici di quanti gli spettassero.

Per sette persone è scattato anche il divieto di esercitare qualsiasi attività in tutta la filiera delle energie rinnovabili o in altri campi coperti da contributi pubblici.