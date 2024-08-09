Intervento da 264mila euro

Lavori di manutenzione straordinaria interesseranno diversi edifici scolastici diffusi sul territorio per complessivi 264mila euro.

“Gli interventi – afferma l’assessora all’Urbanistica e Lavori pubblici Federica Del Conte – sono tesi a soddisfare in alcuni casi le richieste provenienti dagli Istituti comprensivi e in generale a rendere sempre più efficienti e funzionali le infrastrutture e i servizi connessi”.

I progetti esecutivi approvati nei giorni scorsi dalla giunta sono due: il primo riguarda attività di manutenzione edile e impiantistica di vari edifici scolatici relative al ripristino di murature, ripresa di intonaci interni ed esterni, tinteggiature, riparazioni di infissi di qualsiasi natura, ripristino di pavimentazioni, riparazione di condotte fognarie, riparazione di lattonerie e sostituzione di pluviali, interventi sul verde. Il costo dei lavori ammonta a 184mila euro ed è finanziato nel Piano degli Investimenti 2024.

Nel secondo progetto rientrano i lavori di manutenzione del canale di laminazione del polo scolastico Lama sud e l’ampliamento di un tratto per il recapito delle acque piovane del nuovo nido Fontana. Si tratterà di eseguire lo sfalcio e la pulizia dell’alveo del canale e della zona circostante, la manutenzione al pozzetto di recapito e la protezione della recinzione dell’attuale polo scolastico; la formazione delle sponde e del fondale sarà eseguita con pietrame. Il valore di questi lavori è di 80mila euro e il finanziamento è ugualmente previsto nel Piano degli investimenti 2024.