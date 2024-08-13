Riduzione del rischio idrogeologico nella collina del faentino con lavori della Regione

Migliorare la stabilità della scarpata che affaccia sul fiume Lamone per mettere in sicurezza l’abitato di Fognano, nel comune di Brisighella. E’ questo l’intento dei lavori messi in campo dalla Regione Emilia Romagna finanziate per 300mila euro con un progetto PNRR curati dei tecnici dell’Ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha allestito il cantiere e sono iniziati i primi interventi con la profilatura del ciglio della scarpata erosa dall’alluvione dello scorso anno; successivamente si è provveduto all’eliminazione della vegetazione morta e pericolante e alla installazione delle reti protettive e di una ‘geo-griglia’ di contenimento. I lavori proseguiranno fino al prossimo autunno.