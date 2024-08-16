Molo guardiano gremito di persone con il naso all’insù per lo spettacolo pirotecnico
Si sono chiusi con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio i festeggiamenti di Ferragosto a Marina di Ravenna.
Dopo una due giorni resi incerti dal rischio, poi sventato, di temporali, tantissime persone hanno animato il lungomare della località per una passeggiata, per poi trasferirsi in massa sul molo guardiano sud e nelle zone vicine per lo show pirotecnico scattato, come da scaletta, alle 23.30 del 15 agosto.
I fuochi sono partiti da molo nord di Porto Corsini, illuminando il cielo e l’acqua del Candiano.
Molto apprezzati dai presenti soprattutto le fontane danzanti nel canale.
Le foto
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