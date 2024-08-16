Il rogo, scaturito in una pinetina in un’area privata su via Bonifica, è stato subito spento

Incendio in una piccola pineta alle porte di Lido Adriano, all’interno di un’area privata su via Bonifica.

Le fiamme sono divampate questa mattina, venerdì 16 agosto, per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente il rogo è stato presto domato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato anche l’elicottero giunto da Bologna.

Dal proprio profilo Facebook il Sindaco Michele de Pascale ha spiegato come si sia trattato “di sterpaglie che hanno interessato una parte del sottobosco della striscia di pineta situata su una lingua di terra che si trova all’interno del bacino d’acqua della ditta Ecocave”.

Sul posto, oltre ai Pompieri, anche i Carabinieri forestali e la Polizia locale.

Fino all’1 settembre resta attivo in provincia di Ravenna lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi. Vige di conseguenza il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all’interno delle aree forestali. Sono anche vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie.

Il Sindaco rinnova l’appello ai cittadini a evitare comportamenti a rischio e segnalare subito eventuali incendi ai numeri 115 e 1515.